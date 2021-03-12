«Реал» намерен вернуть легенду клуба

Криштиану Роналду / Фото: getty images

Форвард «Ювентуса» Криштиану Роналду может покинуть команду в ближайшее трансферное окно.

Как сообщается в Twitter El Chiringuito TV, агент 36-летнего португальца Хорхе Мендеш обсудил с президентом «Реала» Флорентино Пересом возможное возвращение нападающего в Мадрид.

Роналду защищал цвета «сливочных» с 2009 по 2018 год. С «Королевским клубом» португалец завоевал 15 трофеев, среди которых 4 кубка Лиги чемпионов.

Напомним, что стала известна сумма, за которую «Ювентус» может отпустить Криштиану.