«Реал» не смог забить «Осасуне» на «Бернабеу»

Команда Анчелотти осталась на 1-м месте даже несмотря на потерю очков

Фото: 90min

В 11-м туре чемпионата Испании мадридский «Реал» принимал «Осасуну».

Команда Анчелотти доминировала на протяжении всей встречи (владение мячом – 75% на 25% в пользу «сливочных»), но до голов в этом матче так и не дошло.

Всего две команды за 90 минут лишь трижды пробили в створ ворот соперника. Все эти удары – в активе «Реала». «Осасуна» в целом пробила за весь матч лишь трижды по воротам соперника (0 раз в створ).

Примера, 11-й тур

«Реал» – «Осасуна» 0:0

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 69), Милитао, Алаба, Менди (Марсело, 69), Камавинга (Родриго, 46), Каземиро, Кроос, Асенсио (Азар, 69), Бензема, Винисиус Жуниор.

«Осасуна»: Эррера, Видаль, Унаи Гарсия, Давид Гарсия, Хуан Крус, Санчес, Монкайола (Ойер Санхурхо, 90), Торро, Мартинес (Рубен Гарсия, 67), Чими Авила (Брашанац, 67), Кике Гарсия (Барберо, 89).

Предупреждения: Унаи Гарсия (15), Камавинга (28).

Даже несмотря на потерю очков «Реал» остается на 1-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании. После 10-ти матчей «сливочные» имеют такое же количество очков, как «Севилья» и «Бетис» (по 21), но опережают эти команды за счет дополнительных показателей. У «Бетиса», правда, на 1 сыгранный матч больше.