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«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы

«Сливочные» добыли путевку в плей-офф Лиги чемпионов
Футбол Лига чемпионов UEFA
24 ноября 23:59
«Реал» разгромил «Шериф», отправив команду Вернидуба в Лигу Европы
фото - Marca

В матче группового этапа Лиги чемпионов «Шериф» в Тирасполе принимал «Реал».

На 30-й минуте с помощью удачного рикошета мяч залетел в ворота после удара Давида Алабы со штрафного. Австриец стал первым защитником «сливочных» за 17 лет, забившим со стандарта

В компенсированное время первого тайма гол «в раздевалку» забил Тони Кроос.

А на 55-й минуте встречи Карим Бензема оформил третий мяч для мадридцев из-за пределов штрафной.

«Сливочные» обеспечили себе место в плей-офф Лиги чемпионов, а подопечные Вернидуба отправятся в стыковые матчи за выход в Лигу Европы.

Лига чемпионов, группа D

«Шериф» – «Реал» 0:3

Голы: Алаба, 30, Кроос, 45+1, Бензема 55

«Шериф»: Атанасиадис, Фернандо, Арболеда, Дуланто, Кристиано, Коловос (Николов, 60), Тилль, Бруно (Джульен, 59), Аддо, Траоре (Кожокару, 81), Кастаньеда (Янсане, 60).

«Реал»: Куртуа, Карвахаль (Васкес, 64), Алаба (Начо, 64), Милитао, Менди (Марсело, 60), Модрич, Кроос, Каземиро (Антонио Бланко, 84), Бензема, Винисиус Жуниор, Родриго (Асенсио, 84).

Предупреждения: Менди (3), Фернандо (28).

Павел Харченко
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Теги

Реал Мадрид (футбол) Шериф Юрий Вернидуб

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