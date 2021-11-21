«Реал» в большинстве легко обыграл «Гранаду»

У Крооса две голевые передачи

Фото: Real Madrid

«Реал» в матче 14 тура Ла Лиги на выезде легко обыграл «Гранаду».

Дважды мадридцы забили еще в первом тайме. Голы на счету Асенсио и Начо после передач Крооса. Правда, «Гранада» отыграла один мяч еще до перерыва.

Однако развить успех хозяевам не удалось. В начале второго тайма «Гранада» пропустила третий мяч, а затем еще и осталась в меньшинстве. «Реал» добил соперника голом, одержав легкую победу и сохранив лидерство в чемпионате.

Ла Лига. 14-й тур:

«Гранада» – «Реал» 1:4

Голы: Суарес, 34 – Асенсио, 19, Начо, 25, Винисиус, 56, Менди, 76

«Гранада»: Луиш Машимиану, Кини, Диас (Торренте, 58), Херман Санчес, Нева, Пуэртас (Монторо, 46), Гоналон (Исма Руис, 59), Мончу, Рочина (Молина, 59), Соро (Эскудеро, 78), Суарес.

«Реал»: Куртуа, Карвахаль, Алаба (Вальехо, 83), Начо, Менди, Модрич (Иско, 80), Кроос (Камавинга, 80), Каземиро, Бензема (Йович, 80), Асенсио, Винисиус Жуниор (Родриго, 71).