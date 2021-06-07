Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?

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Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров сообщил Nemzeti Sport, что в будущем готов возглавить сборную Украины.

Я был сосредоточен на успехах с «Ференцварошем», и думаю, результаты, это показали. Надеюсь, никто мне не скажет, что я легкомысленно относился к своей работе. В Венгрии я никогда ни с кем не разговаривал о том, что когда-нибудь возглавлю сборную Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду своей страны? Покажите мне такого тренера!»