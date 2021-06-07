Официально. Сергей Ребров нашел себе новое место работы
Ребров: «Как я могу рассматриваться тренером сборной Украины, пока там работает Шевченко?
Наставник готов возглавить национальную команду в будущем
16:05
Фото: fradi.hu
Главный тренер «Аль-Айна» Сергей Ребров сообщил Nemzeti Sport, что в будущем готов возглавить сборную Украины.
«Андрей Шевченко — один из моих лучших друзей. Вы можете себе представить, чтобы я так поступил и вонзил ему нож в спину?! Как я могу рассматриваться на его место, пока он там работает?
Я был сосредоточен на успехах с «Ференцварошем», и думаю, результаты, это показали. Надеюсь, никто мне не скажет, что я легкомысленно относился к своей работе. В Венгрии я никогда ни с кем не разговаривал о том, что когда-нибудь возглавлю сборную Украины. Другой вопрос, кто не хочет когда-нибудь возглавить национальную команду своей страны? Покажите мне такого тренера!»
Шевченко ранее намекал, что рассмотрит уход из сборной после Евро-2020.
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