Ребров: «Моя зарплата была низкой»

Экс-тренер «Ференцвароша» – о причинах ухода

Сергей Ребров / фото - FootBoom

Бывший наставник венгерского «Ференцвароша» Сергей Ребров рассказал Nemzeti Sport, почему досрочно разорвал контракт и перебрался в ОАЭ:

«Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы добивались успеха в еврокубках. Сначала вышли в ЛЕ, потом в группу ЛЧ. Я много работал ради успехов и заслуженных денег. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату».

Ранее стало известно, что украинец возглавил «Аль-Айн» из ОАЭ.

С «Ференцварошем» Ребров трижды становился чемпионом Венгрии. Но переход в клуб из Эмиратов точно говорит о том, что тренеру недоплачивали за его труд, и он пожелал подзаработать на нефтяных деньгах.

Напомним, Ребров заявил, что был главным кандидатом на пост наставника грецкого клуба.