Ребров может сменить «Ференцварош» на другой клуб с украинцами в составе

Греческий АЕК рассматривает кандидатуры на место Маноло Хименеса

Сергей Ребров / Фото - Ференцварош

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров может возглавить АЕК. Об это сообщает Enwsi.gr.

По информации источника, судьба нынешнего наставника греческого клуба Маноло Хименеса пока окончательно не определена. Но АЕК уже делает первые шаги к смене тренера.

У клуба есть две-три кандидатуры на должность наставника команды. В их число входит и Ребров.

Отметим, что в АЕКе выступают трое украинцев – Дмитрий Чигринский, Олег Данченко и Евгений Шахов. Команда завершила чемпионат в шаге от медалей.

Сообщалось также, что Ребровым интересуются в «Кайрате».