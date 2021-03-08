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Ребров – о последних результатах «Ференцвароша»: «Я недоволен, но у нас все еще большой отрыв»
Венгерский гранд уверенно лидирует в местном первенстве
Сергей Ребров / Фото - transylvanianow
Главный тренер «Ференцварош» Сергей Ребров в интервью пресс-службе клуба прокомментировал ничейный результат с «Залаэгерсегом» (2:2) в чемпионате Венгрии.
«Мы пропустили первыми, но сумели выйти вперед. Было бы хорошо, сумей мы удержать нужный счет. Я недоволен этим результатом. Впрочем, несмотря на все, у нас все еще большой отрыв в чемпионате».
Отметим, что это третья ничья подопечных Реброва в пяти последних турах. «Ференцварош» опережает «Академию Пушкаша» на 13 очков за 8 туров до конца.
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