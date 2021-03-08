Ребров отказался возглавить московский ЦСКА из-за отношений Украины и России
Клуб делал предложение украинскому тренеру в конце прошлого года
Сергей Ребров / Фото: fradi.hu
Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров мог возглавить московский ЦСКА в конце прошлого года.
Российский клуб интересовался, мог ли Ребров возглавить их команду, но до обсуждения дело не дошло. Посредники дали понять москвичам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений России и Украины.
Ребров с середины 2018 года работает в венгерском клубе, приведя команду к двум подряд чемпионствам. На данный момент «Ференцварош» близок к третьему подряд титулу чемпиона.
Летом Ребров получал предложение возглавить «Динамо».
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