Ребров отказался возглавить московский ЦСКА из-за отношений Украины и России

Сергей Ребров / Фото: fradi.hu

Главный тренер «Ференцвароша» Сергей Ребров мог возглавить московский ЦСКА в конце прошлого года.

Российский клуб интересовался, мог ли Ребров возглавить их команду, но до обсуждения дело не дошло. Посредники дали понять москвичам, что переход Реброва в ЦСКА невозможен из-за взаимоотношений России и Украины.

Ребров с середины 2018 года работает в венгерском клубе, приведя команду к двум подряд чемпионствам. На данный момент «Ференцварош» близок к третьему подряд титулу чемпиона.

Летом Ребров получал предложение возглавить «Динамо».