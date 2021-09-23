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«Ренн» разнес новичка Лиги 1, но не обошел его в таблице. «Лион» обыграл «Труа» Родригеша

Ткачи приблизились к зоне еврокубков
Футбол Лига 1 (Франция)
09:46
«Ренн» разнес новичка Лиги 1, но не обошел его в таблице. «Лион» обыграл «Труа» Родригеша
Фото - Ренн

В седьмом туре французской Лиги 1 «Ренн» на своем поле разгромил «Клермон», а «Лион» добыл волевую победу над «Труа».

В ворота новичка высшего дивизиона влетело сразу шесть мячей. Стоит отметить дубль 19-летнего новичка Сулемана.

Шавалерен забил «ткачам» в раздевалку. Но после перерыва команда «динамовца» Жерсона Родригеша получила в ответ три мяча от Шакири, Эмерсона и Лукаса Пакета.

«Ренн», несмотря на крупную победу, не сумел потеснить конкурента в турнирной таблице. «Лион» вплотную подобрался к зоне еврокубков, а «Труа» – в шаге от зоны вылета.

Лига 1, 7 тур

«Ренн» – «Клермон» 6:0

Голы: Мартен, 32, Терье, 36, Сулемана, 55, 57, Лаборд, 64, Те, 77

«Ренн»: Гомис, Ассиньон, Омари, Агерд, Мелинг (Трюффер, 82), Бурижо, Мартен (Сантамария, 67), Те, Лаборд (Тель, 78), Терье (Гирасси, 66), Сулемана (Аблин, 78).

«Клермон»: Дема, Зедадка, Унтонджи, Биллонг, Менди (Нсимба, 58), Аллевина (Доссу, 70), Кауи (Бертомье, 75), Рашани, Бускетс (Иглесиас, 58), Абдул-Самед, Амель (Байо, 59).

Предупреждения: Сулемана – Нсимба

«Лион» – «Труа» 3:1

Голы: Шакири, 48, Эмерсон, 72, Лукас Пакета, 87 – Шавалерен, 45

«Лион»: Антони Лопеш, Гюсто (Дюбуа, 46), Диоманде, Денайер, Эмерсон, Шакири (Шерки, 88), Лукас Пакета, Ауар (Токо-Экамби, 66), Какре, Бруно Гимараэс, Слимани (Дембеле, 66).

«Труа»: Галлон, Азамум (Эль-Хаджам, 31), Жиродон, Сандлер (Тузгар, 58), Куаме, Каборе (Дингоме, 77), Шавалерен, Балде, Родригеш, Бьянконе, Рипар (Робертс, 77).

Предупреждения: Лукас Пакета – Азамум, Жиродон, Бьянконе

Сергей Стаднюк
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Теги

Ренн Клермон Лион Труа Жерсон Родригеш

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