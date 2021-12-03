Решающий мяч Роналду принес победу МЮ над «Арсеналом» в голевой перестрелке

Команды выдали результативный матч на «Олд Траффорд»

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В матче 14-го тура АПЛ «Манчестер Юнайтед» принимал «Арсенал» в родных стенах.

Счет уже на 13-й минуте открыли гости, отличился Смит-Роу. МЮ сравнял лишь к концовке 1-го тайма, забил Бруну Фернандеш. А спустя всего 8 минут Роналду вывел манкунианцев вперед.

Но «Арсенал» снова забил, спустя буквально 2 минуты счет 2:2 сделал Эдегор.

Решающим был гол Роналду на 70-й минуте с пенальти. «Арсенал» ответить уже не сумел.

В турнирной таблице АПЛ «Арсенал» остался на 5-м месте с 23 очками, МЮ поднялся на 7-е, набрав 21 балл.

АПЛ, 14-й тур

«Манчестер Юнайтед» – «Арсенал» 3:2

Голы: Фернандеш, 44, Роналду, 52, 70, пен – Смит-Роу, 13, Эдегор, 54

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Диогу Далот, Линделеф, Магуайр, Теллес, Рэшфорд (Лингард, 79), Бруну Фернандеш (ван де Бек, 90), Санчо, Мактомини, Фред, Роналду (Марсьяль, 88).

«Арсенал»: Рэмсдейл, Томиясу, Уайт, Габриэл, Нуну Тавареш, Мартинелли, Парти, Эль-Ненни, Эдегор (Нкетиа, 79), Смит-Роу (Сака, 70), Обамеянг (Ляказетт, 79).

Предупреждение: Мактомини (45).