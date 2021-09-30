«Рома» играючи разгромила «Зарю»
Во 2-м туре группы C Лиги конференций луганская «Заря» в Запорожье проиграла римской «Роме» со счетом 0:3.
Луганчане плохо начали матч, лишь подтвердив свой статус андердога. Уже на 7-й минуте открыл счет Эль Шарави. Дарбоэ разрезающей передачей вывел итальянца на свидание с вратарем и тот не подвел. Также стоит отметить инертность Имерекова, пропустившего соперника себе за спину.
Затем «Заря» смотрелась не намного хуже соперника и моменты были как у Громова так и у Аллахьяра, но либо били мимо цели, либо их удары блокировали.
Намного хуже игра пошла во втором тайме. На 62-й минуте Моуриньо выпустил на поде Абрахама и Дзаньоло, после чего давление на воротя украинцев увеличилось в несколько раз. Уже на 66-й минуте Смоллинг головой удвоил преимущество «Ромы». Интересно, что после углового мяч на него сбросил Цвек, а Громов ему вообще ничем не мешал, ведь британец вколачивал мяч стоя.
На 68-й минуте «Рома» забила третий мяч. Фаворов вывел Абрахама на свои ворота и тот не пожалел Мацапуру.
После забитого третьего мяча «Рома» успокоилась и дала хозяевам поиграть первым номером. Но полузащита «Зари» никак не могла подносить снаряды вышедшему на поле Шахабу. Из-за этого иранцу приходилось искать мяч подальше от ворот соперника.
Лига конференций. 2-й тур.
«Заря» – «Рома» 0:3
Голы: Эль-Шарави, 7, Смоллинг, 6, Абрахам, 68
«Заря»: Мацапура, Фаворов (Снурницын, 90), Имереков, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца (Захеди, 69), Назарина, Громов (Овусу-Фримпонг, 90), Кабаев (Лунев, 83), Сайядманеш (Кристиан, 69).
«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Кумбула, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77), Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Абрахам, 62), Карлес Перес (Дзаньоло, 62).
Предупреждения: Кумбула, 81, Руй Патрисиу, 83.
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