«Рома» играючи разгромила «Зарю»

Создалось впечатление, что римляне не особо сильно напрягались





Фото: Рома

Во 2-м туре группы C Лиги конференций луганская «Заря» в Запорожье проиграла римской «Роме» со счетом 0:3.



Луганчане плохо начали матч, лишь подтвердив свой статус андердога. Уже на 7-й минуте открыл счет Эль Шарави. Дарбоэ разрезающей передачей вывел итальянца на свидание с вратарем и тот не подвел. Также стоит отметить инертность Имерекова, пропустившего соперника себе за спину.

Затем «Заря» смотрелась не намного хуже соперника и моменты были как у Громова так и у Аллахьяра, но либо били мимо цели, либо их удары блокировали.

Намного хуже игра пошла во втором тайме. На 62-й минуте Моуриньо выпустил на поде Абрахама и Дзаньоло, после чего давление на воротя украинцев увеличилось в несколько раз. Уже на 66-й минуте Смоллинг головой удвоил преимущество «Ромы». Интересно, что после углового мяч на него сбросил Цвек, а Громов ему вообще ничем не мешал, ведь британец вколачивал мяч стоя.

На 68-й минуте «Рома» забила третий мяч. Фаворов вывел Абрахама на свои ворота и тот не пожалел Мацапуру.

После забитого третьего мяча «Рома» успокоилась и дала хозяевам поиграть первым номером. Но полузащита «Зари» никак не могла подносить снаряды вышедшему на поле Шахабу. Из-за этого иранцу приходилось искать мяч подальше от ворот соперника.

Лига конференций. 2-й тур.

«Заря» – «Рома» 0:3

Голы: Эль-Шарави, 7, Смоллинг, 6, Абрахам, 68

«Заря»: Мацапура, Фаворов (Снурницын, 90), Имереков, Цвек, Хомченовский, Кочергин, Булеца (Захеди, 69), Назарина, Громов (Овусу-Фримпонг, 90), Кабаев (Лунев, 83), Сайядманеш (Кристиан, 69).

«Рома»: Руй Патрисиу, Рожер, Смоллинг, Кумбула, Калафьори, Кристанте, Пеллегрини (Вильяр, 77), Дарбо (Диавара, 70), Эль-Шаарави (Майораль, 78), Шомуродов (Абрахам, 62), Карлес Перес (Дзаньоло, 62).

Предупреждения: Кумбула, 81, Руй Патрисиу, 83.