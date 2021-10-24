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«Рома» стала первым клубом, отобравшим очки у «Наполи» в чемпионате Италии

Команды доигрывали матч без удаленных Моуриньо и Спалетти

Футбол Серия А (Италия)
21:23
«Рома» стала первым клубом, отобравшим очки у «Наполи» в чемпионате Италии
Фото: Наполи

В рамках 9-го тура чемпионата Италии «Рома» сыграла вничью с лидирующим в турнирной таблице «Наполи».

Римляне в течение всего матча играли вторым номером, играя на разрушение и надеясь на контратаки. При этом, все 90 минут на поле была жесткая борьба и эмоции, в результате чего были удалены оба главных тренера.

Отметим, что «Наполи» впервые потеряло очки в чемпионате и по набранным очкам их догнал «Милан» – у обеих команд по 25. «Рома» после этого матча остается на четвертой позиции с 16-ю очками.

Чемпионат Италии. 9-й тур

«Рома» – «Наполи» 0:0

«Рома»: Патрисиу, Карсдорп, Манчини, Ибаньес, Винья, Верету, Дзаньоло, Кристанте, Пеллегрини, Мхитарян, Абрахам (Шомуродов, 86).

«Наполи»: Оспина, Ррахмани, Ди Лоренцо, Кулибали, Руи, Зьелински, Руси, Ангисса, Политано, Осимхен, Инсьине (Мертенс, 82).

Предупреждения: Абрахам, Верету, Дзаньоло, Манчини

Карен Агабекян
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