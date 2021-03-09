Мората: «Пока есть математические шансы выиграть скудетто, мы будем отдавать все свои силы»
Роналду и Мората выйдут в стартовом составе «Ювентуса» на игру с «Порту»
Команде Пирло необходимо отыгрываться
Роналду и Мората / Фото: Getty Images
Вашему вниманию стартовые составы на ответный матч между «Ювентусом» и «Порту» в 1/8 финала Лиги чемпионов.
«Ювентус»: Шченсны, Демирал, Бонуччи, Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Рэмзи, Артур, Кьеза, Роналду, Мората.
«Порту»: Марчесин, Пепе, Сануси, Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Отавио, Марега, Тареми.
Видео трансляция матча «Ювентус» – «Порту».
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