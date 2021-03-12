Роналду хочет вернуться в «Реал»

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду хочет вернуться в мадридский «Реал», сообщает издание As.

По информации источника, Роналду считает, что текущий состав мадридского клуба позволит выиграть Лигу чемпионов в ближайшие годы. Роналду считает, что проект нынешнего «Реала» сильнее, чем проект «Ювентуса».

Если трансфер и состоится, то Роналду вернется в Испанию летом. В «Ювентусе» не будут препятствовать такому переходу, ведь хотят избавиться от огромной зарплаты Роналду (31 миллион евро).

Ранее сообщалось, что «Ювентус» намерен полностью окупить трансфер Роналду в 2018-м году.