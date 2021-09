Роналду мощно вернулся в Манчестер и сразу оформил дубль. Еще есть сомнения в том, что его трансфер – правильный ход?

Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в МЮ / Фото - twitter.com/ManUtd

Именно таким его возвращение и представляли все, даже хэйтеры, когда десять дней назад стало известно о подписании контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Именно на «Олд Траффорд», на глазах 75 тысяч болельщиков и, конечно же, с голами.

На соперника было всем наплевать. Даже далекие от футбола люди включили свои телевизоры в субботу днем, чтобы увидеть Криштиану. И он не подвел их ожидания.

Да и не только их. На трибунах в этот день были не только громкие болельщики манкунианцев, но и два самых важных человека в его жизни – мама и сэр Алекс Фергюсон.

Ronaldo scores, Sir Alex smiling. Things you love to see. pic.twitter.com/3UjtI1waE3