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Роналду мощно вернулся в Манчестер и сразу оформил дубль. Еще есть сомнения в том, что его трансфер – правильный ход?

«Ньюкасл» первым пострадал от португальца
Футбол Премьер-Лига (Англия)
12 сентября 15:29
Роналду мощно вернулся в Манчестер и сразу оформил дубль. Еще есть сомнения в том, что его трансфер – правильный ход? Послесловие
Криштиану Роналду оформил дубль в первом матче после возвращения в МЮ / Фото - twitter.com/ManUtd

Именно таким его возвращение и представляли все, даже хэйтеры, когда десять дней назад стало известно о подписании контракта Криштиану Роналду с «Манчестер Юнайтед». Именно на «Олд Траффорд», на глазах 75 тысяч болельщиков и, конечно же, с голами.

На соперника было всем наплевать. Даже далекие от футбола люди включили свои телевизоры в субботу днем, чтобы увидеть Криштиану. И он не подвел их ожидания.

Да и не только их. На трибунах в этот день были не только громкие болельщики манкунианцев, но и два самых важных человека в его жизни – мама и сэр Алекс Фергюсон

Мама Роналду
Мама Роналду

Все они ждали от Криша ответ на главный вопрос: на что он способен в свои 36 лет, и будет ли это приносить пользу команде. Безусловно, дубль – главный ответ на этот вопрос, но после матча на него португальцу пришлось отвечать еще и словами.

«Я вчера вечером думал о том, что хочу сыграть хорошо и показать, что до сих пор способен помогать команде. Это невероятный клуб, и я горд играть за него. Буду отдавать все силы ради того, чтобы и мною гордились».

Как и ожидалось, против «Ньюкасала» сразу же в дебютном матче Роналду вышел на позиции центрфорварда и с первых минут показал свою нацеленность на ворота, пытаясь бить по ним из любых позиций. Партнеры тоже поддерживали португальца, постоянно выискивая его передачами, а зрители, понятное дело, каждое действие Криша сопровождали одобрением.

И первого гола Роналду после возвращения пришлось ждать меньше тайма: под занавес стартового игрового отрезка Криш подкараулил отскок после удара Гринвуда и подарил «Олд Траффорд» восторг – 75 тысяч человек в унисон прокричали знаменитое «Сиииии».

Второй гол Роналду случился уже при счете 1:1. Спустя шесть минут после того, как цифры на табло выровнял Ален Сен-Максимен, Люк Шоу запустил в прорыв португальца, который отличным ударом между ног вратарю сыграл в завершении.

До конца матча Манчестер забил еще дважды, но уже без участия Роналду. Все-таки с приходом португальца внутрикомандная борьба за месте в составе обостряется до предела, поэтому даже в почти выигранных матчах никому нельзя сбавлять оборотов. И если забивший третий гол Бруну Фернандеш может быть спокоен за свою позицию в центре поля, то Джесси Лингард, установивший своим точным ударом окончательный счет матча, должен переживать за свое будущее.

Возвращение Роналду совпало с осечкой «Тоттенхэма» в матче против «Кристал Пэлас» и, соответственно, с возвращением команды Уле-Гуннара Сульшера на первое место в турнирной таблице. Но сам Криш считает, что пока «Манчестер Юнайтед» – слишком необстрелянная команда для достижения больших целей.

«Каждый должен делать свою работу. У нас фантастическая молодая команда, фантастический тренер, но нам нужно укреплять уверенность в себе.

Команде надо стать более зрелой, если мы хотим выиграть АПЛ и Лигу чемпионов. Но мы на верном пути, и я здесь для того, чтобы помочь команде».

Но в субботний вечер в Манчестере об этом никто не думал. В красной части города царил экстаз от возвращения любимца, который для кого-то сыграл на ностальгии, кому-то вернул веру в свою команду, а для кого-то подарил первые впечатления от своей игры. Однако никто сейчас не усомнится в том, что возвращение Роналду в Манчестер – было правильным решением.

Александр Черненко
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Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Ньюкасл

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