Роналду не забил в плей-офф Лиги чемпионов впервые за 15 лет

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Ювентус» победил «Порту» (3:2), но вылетел из турнира.

Как сообщает Opta, нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду не забил в матчах плей-офф Лиги чемпионов впервые с 2005-го года. В последний раз такое случилось в сезоне 2004/05. В следующем сезоне 2005/06 Роналду не играл в плей-офф, а во всех следующий сезонах португалец отличался в матчах на вылет хотя бы однажды.

Напомним, главный тренер «Ювентуса» Андреа Пирло прокомментировал вылет команды из Лиги чемпионов.