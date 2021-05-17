Роналду покинет «Ювентус»? В сети появилось видео, которое явно свидетельствует об этом

Звездный форвард вывозит свои элитные авто из Турина

Криштиану Роналду / Фото: Twitter

В сети появилось видео, на котором видно, что элитные авто форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду вывозятся из Турина. Сообщается, что этим занимается транспортная компания из Лиссабона. Известно, что Роналду вывозит из Турина 7 автомобилей.

#CR7 trasloca le 7 supercar dal suo garage di Torino via Roclo Cargo, azienda trasporti di Lisbona



Vuol dire tutto? Vuol dire niente?

(Video @persemprecalcio) pic.twitter.com/qX9moM93mr — Giacomo Scutiero (@SCUtweet) May 17, 2021

Ранее появилась информация, что Роналду может вернуться в «Спортинг», но его агент опроверг это.