Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в истории Лиги чемпионов

Форвард МЮ обошел Касильяса

Криштиану Роналду / Фото: Getty Images

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей в турнире, сообщает Opta.

Роналду провел 178-й матч в ЛЧ – он вышел в стартовом составе на поединок 2-го тура с «Вильярреалом». Роналду побил рекорд Икера Касильяса по количеству игр в турнире – у экс-вратаря их 177.

Роналду провел в ЛЧ 54 встречи в составе МЮ, в составе «Реала» – 101 матч и 23 игры за «Ювентус».

Отметим, что МЮ обыграл «Вильярреал» (2:1). Роналду отметился победным голом на 90+5 минуте.