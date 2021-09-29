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Роналду стал рекордсменом по количеству матчей в истории Лиги чемпионов
Форвард МЮ обошел Касильяса
29 сентября 23:17
Криштиану Роналду / Фото: Getty Images
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду стал абсолютным рекордсменом Лиги чемпионов по количеству матчей в турнире, сообщает Opta.
Роналду провел 178-й матч в ЛЧ – он вышел в стартовом составе на поединок 2-го тура с «Вильярреалом». Роналду побил рекорд Икера Касильяса по количеству игр в турнире – у экс-вратаря их 177.
Роналду провел в ЛЧ 54 встречи в составе МЮ, в составе «Реала» – 101 матч и 23 игры за «Ювентус».
Отметим, что МЮ обыграл «Вильярреал» (2:1). Роналду отметился победным голом на 90+5 минуте.
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