«Рух» сумел отобрать очки у «Зари»

Львовяне сохраняли лидерство в матче до 74-й минуты

Фото - Рух Львов

В седьмом туре украинской Премьер-лиги «Рух» на своем поле сыграл вничью с «Зарей».

Хозяевам удалось открыть счет под конец первого тайма. Шокировать фаворита матча сумел Борячук.

Львовяне сохраняли лидерство до 74-й минуты. Сайядманеш помог луганчанам дожать соперника и заработать хотя бы один балл.

«Заря» отстает от «Александрии» в турнирной таблице на три очка, опережая «Рух» на аналогичное количество пунктов. Остальным конкурентам еще предстоит провести свои матчи тура.

УПЛ, 7 тур

«Рух» – «Заря» 1:1

Голы: Борячук, 37 – Сайядманеш, 74

«Рух»: Панькив, Карасюк, Белый, Роман (Гагун, 46), Мысык, Мартынюк, Притула (Кухарук, 70; Сыч, 90), Федорчук, Климчук, Бойчук (Кузик, 81), Борячук (Кондраков, 80).

«Заря»: Мацапура, Имереков (Захеди, 73), Вернидуб, Леовижилдо, Булеца, Назарина (Цвек, 25), Кочергин, Хомченовский, Кабаев, Сайядманеш, Гладкий (Овусу-Фримпонг, 72).

Предупреждения: Мартынюк, Федорчук, Панькив, Мысык – Вернидуб, Цвек, Леовижилдо