Сегодня станет известен соперник сборной Украины в стыковых матчах отбора на чемпионат мира-2022
Сабо: «Правильно, что Украину и Россию разводят. Эти бл*ди, что они делают?»
«Сине-желтые» не смогут попасть на восточных соседей в стыках
26 ноября 13:21
Йожеф Сабо / фото - dynamo.kiev
Бывший главный тренер сборной Украины Йожеф Сабо прокомментировал грядущую жеребьевку стыковых матчей отбора на чемпионат мира 2022:
«Я бы хотел Шотландию. Не Италию, даже несмотря на ее нынешнее состояние. Все равно – Италия есть Италия. И не Португалию. Надо миновать Италию и Португалию».
Правильно, что Украину и Россию разводят во время жеребьевки?
«Правильно. Зачем нам Россия? Эти бл*ди, что они делают? Вы посмотрите. Этот Путин с ума сошел или что? Я не политик, но надо сделать наши границы такими сильными, чтобы ни одна муха не пролетела. Все деньги, что воруют миллиардеры, надо давать на вооружение, чтобы наши дети жили спокойно. Не надо с ними играть».
Жеребьевка плей-офф квалификации на мундиаль состоится уже сегодня, 26-го ноября в 18:00.
Стыковые матчи состоятся в марте 2022-го года.