Самая надежная ставка: прогноз на матч «Рома» – «Заря»

Мужики, от вас требуется не так уж и много

Прогноз

«Заря» – последняя украинская команда, которая сохраняет шансы на евровесну, однако учитывая положение в группе они не сказать, что большие, скорее даже – математические. Тем не менее, зацепиться луганчане еще могут, но для этого желательно не проиграть «Роме» на выезде, а еще лучше выиграть.

Что касается «Ромы», то серьезность ее отношения к Лиге конференций все еще оставляет большие вопросы. Сейчас в Серии А – 100% самый приоритетный турнир для «волков» – наступает очень жаркий период, с высокой плотностью матчей, и команде Жозе Моуриньо важно не отпустить соперников по борьбе за топ-4. Поэтому далеко не факт, что на «Зарю» выйдет основной состав, ведь дальше «Роме» в течение одной недели необходимо будет сыграть три важнейших поединка во внутреннем чемпионате.

Лига конференций для «Ромы» – обуза. Если на старте сезона римляне здорово смотрелись во всех турнирах за счет энтузиазма от прихода Моуриньо, то сейчас игроки явно поднаелись футболом, а сам «Особенный» четко расставил приоритеты, среди которых Лига конференций занимает максимум третье место. «Заря» же, напротив, еврокубки всегда ставит превыше всего – это главный источник заработка для клуба.

Но колоссальная разница в классе команд, не позволяет очень сильно верить в украинский коллектив. На условную победу или Х2 ставить ну прям очень рискованно. Тем не менее, букмекеры также сильно занижают шансы боевитого украинского коллектива, который умеет удивлять. Вспомнить хотя бы сенсационную победу над «Атлетиком» Бильбао на выезде.

По моему мнению, идеальный прогноз на матч «Рома» – «Заря» – индивидуальный тотал «Зари» больше 0,5. То есть, луганчам достаточно забить один мяч и ставка прошла. Уверен, что им это под силу.

Забирайте прогноз, но помните, что ставки – способ развлечения, а не заработка.

Статистика прогнозиста: 14 побед, 1 возврат, 19 поражений.

Автор: Мальчишка с гитарой