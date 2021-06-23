Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»

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Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Франции на Евро-2020.

Мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте».