Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»

Евро 2020. Швеция - Польша. Онлайн трансляция
19:00
Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Франции на Евро-2020.
«Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться.
Мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте».
Начало матча – в 22:00.
Онлайн трансляция Португалия – Франция.
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