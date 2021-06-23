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Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»

Португалия сыграет против Франции
Футбол Евро-2020
11:10
Сантуш: «Здесь на стадионах 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться»
Фото: Sky Sports

Главный тренер Португалии Фернанду Сантуш прокомментировал сайту UEFA предстоящий матч против Франции на Евро-2020.

«Мы играли в субботу, было невероятно жарко. Здесь 35 градусов, и игрокам нужно восстанавливаться. Мы проанализировали матч против Германии и пришли к выводу, что играли не в португальский футбол. Что-то идет не так, если команда, пропустившая три гола только однажды в последних 58 матчах, вдруг пропускает четыре. Нужно как атаковать хорошо, так и защищаться.

Мы столкнемся с другим типом атаки: их полузащитники атакуют из глубины. У них есть три мобильных нападающих и два полузащитника, которые способны атаковать из глубины. Иногда это делает даже Канте».

Начало матча – в 22:00.

Онлайн трансляция Португалия – Франция.

Видео трансляция Португалия – Франция.

Андрей Усмонов
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Теги

сборная Португалии (футбол) сборная Франции (футбол) Фернанду Сантуш Португалия - Франция

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