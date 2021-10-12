Сборная Германии первой добыла себе путевку на ЧМ-2022

Шансы занять второе место есть еще у 4-х команд

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В матче отбора ЧМ-2022 сборная Германии на выезде переиграла Северную Македонию.

Немцы приберегли все свои голы на второй тайм. Счет открыл Кай Хавертц, после чего дело до разгрома дублем довел Тимо Вернер, а точку в матче поставил 18-летний Джамал Мусиала.

Благодаря этой победе подопечные Ханса-Дитера Флика первыми, за исключением Катара, заработали себе прямую путевку на ЧМ-2022, выиграв 7 из 8 своих матчей.

А вот битва за второе место в последних двух турах будет нешуточной, ведь сразу 4 команды сохраняют шансы на выход в плей-офф квалификации: Румыния, Северная Македония, Армения и Исландия.

Таблица группового этапа отбора ЧМ-2022.

Северная Македония – Германия 0:4

Голы: Хавертц, 50, Вернер, 70, 73, Мусиала, 84.

Северная Македония: Димитриевски, Муслиу, Ристовски (Ашковски, 77), Велкоски, Алиоски, Костадинов (Ристевски, 77), Николов (Ракип, 58), Чурлинов, Адеми (Спировски, 29), Элмаз, Яхович (Миовски, 58).

Германия: Нойер, Зюле, Керер, Клостерманн, Раум, Киммих, Хавертц (Адейеми, 61), Горетцка (Виртц, 61), Мюллер (Нойхаус, 80), Вернер (Мусиала, 74), Гнабри (Хофманн, 74).

Предупреждения: Хавертц (54), Ристовски (70).

Румыния – Армения 1:0

Голы: Митрицэ, 26.

Румыния: Ницэ, Рациу (Маня, 66), Банку, Кирикеш, Неделчару, Чикылдэу, Станчу (Неделку, 81), Хаджи (Михэилэ, 81), Марин, Митрицэ (Моруцан, 62), Кешерю (Иван, 62).

Армения: Юрченко, Оганесян, Ароян, Тертерян, Восканян, Мхитарян, Сперцян (Варданян, 77), Байрамян (Адамян, 46), Удо (Карапетян, 82), Барсегян (Селараян, 46), Григорян (Гелоян, 46).

Предупреждения: Барсегян (37), Сперцян (65), Ароян (71), Восканян (74), Чикылдэу (84), Михэилэ (86), Адамян (88).

Исландия – Лихтенштейн 4:0

Голы: Тоурдарсон, 19, Гудмунссон, 30 (пен.), 79 (пен.), Гудьонсен, 89.

Исландия: Олафссон, Гретарссон (Херманнссон, 32), Бьярнасон, Сампстед, Хельгасон (Бальдурссон, 65), Бьярнасон, Тораринссон, Торстейнссон (Эллертссон, 65), Тоурдарсон (Гудьонсен, 80), Гудмундссон, Кьяртанссон (Гудьонсен, 65).

Лихтенштейн: Бюхель, Хофер, Геппель, Грюненфельдер, Малин (Марксер, 8), Хаслер, Вольфингер (Кардешоглу, 84), Фроммельт, Зеле (Йылдыз, 67), Майер (Фрик, 46), Фрик (Брэндле, 84).

Предупреждения: Марксер (34), Фроммельт (58).

Удаление: Марксер (63).