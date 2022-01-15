Сборная Нигерии досрочно вышла в плей-офф Кубка Африки

Судан не оказал сопротивления сопернику

Фото: Copa Africa

Сборная Нигерии одержала вторую победу на Кубке Африки, обыграв Судан.

Еще до перерыва голы Чуквуезе и Авонийи обеспечили нигерийцам лидерство в счете, а гол Симона окончательно убил интригу в начале второго тайма. Судан сумел лишь отыграть один мяч с пенальти.

Нигерия набрала шесть очков и вышла из группы в плей-офф.

Кубок Африки.

Нигерия – Судан 3:1

Голы: Чуквуезе, 3, Авонийи, 45, Симон, 46 – Клидир, 70 (пен.)

Нигерия: Окойе, Айна, Омеруо, Трост-Эконг, Сануси, Ндиди, Арибо (Нвакали, 65), Чуквуэзе (Ивоби, 46), Саймон, Ихеаначо (Муса, 65), Авонийи (Умар, 82).

Судан: Абу-Эшрейн, Немер (Хаким, 89), Каршум, Мохамедейн, Аль-Рашед, Рауф (Макки, 89), Хедр, Аббас (Маджуб, 46), Эльфадни, Хамед (Хуссейн, 64), Эйса (Нух, 46).