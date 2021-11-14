Сборная Северной Македонии стала потенциальным соперником Украины в случае ее прохода в плей-офф

Румыния не сумела потеснить балканцев со второй строчки отбора на чемпионат мира

Фото - UEFA

В заключительном туре отбора на чемпионат мира-2022 сборная Северной Македонии на своем поле одолела Исланию. Румыния на выезде справилась с Лихтенштейном.

Победу румынам принесли голы Мана в начале и Банку в концовке матча. Команде оставалось надеяться на осечку конкурента.

А он уверенно победил грозную Исландию. Торстейнссон сумел сравнять счет после гола Алиоски. Но дубль Элмаза расставил все по своим местам.

Северная Македония опередила Румынию в группе J на одно очко. Таким образом, команда отправилась в плей-офф.

Отбор на ЧМ-2022, группа J, десятый тур

Лихтенштейн – Румыния 0:2

Голы: Ман, 7 Банку, 87

Лихтенштейн: Бюхель, Геппель, Шпириг, Грюненфельдер, Майер (Кауфманн, 71), Вольфингер (Йылдыз, 82), Хаслер, Фроммельт, Зеле (Бюхель, 82), Фрик (Вольфингер, 71), Фрик (Кардешоглу, 63).

Румыния: Ницэ, Буркэ, Банку, Рус, Маня, Неделку, Моруцан (Чикылдэу, 73), Станчу (Максим, 63), Ман (Хаджи, 74), Пушкаш (Алибек, 64), Иван (Сали, 82).

Предупреждения: Майер, Вольфингер, Фроммельт

Северная Македония – Исландия 3:1

Голы: Алиоски, 7, Элмаз, 65, 86 – Торстейнссон, 54

Северная Македония: Димитриевски, Велкоски, Ристовски (Зайков, 89), Муслиу, Алиоски, Барди, Чурлинов (Ашковски, 63), Костадинов, Элмаз, Трайковски (Спировски, 78), Ристовски (Миовски, 77).

Исландия: Олафссон, Сайварссон, Гретарссон, Бьярнасон, Тораринссон (Траундарсон, 86), Тоурдарсон (Хельгасон, 72), Йоуханнессон, Гудмундссон (Эллертссон, 86), Бьярнасон, Торстейнссон (Траустасон, 78), Гудьонсен (Гудьонсен, 72).

Предупреждения: Димитриевски, Костадинов, Элмаз, Миовски, Ристовски – Бьярнасон, Тоурдарсон, Йоуханнессон, Гудьонсен

Йоуханнессон