Официально. Попов пропустит матч с Австрией
Сборная Украины – одна из самых дисциплинированных команд Евро-2020
За 2 матча подопечные Шевченко совершили 17 фолов
Фото: Twitter
Сборная Украины является одной из самых дисциплинированных команд Евро-2020.
Команда Андрея Шевченко за 2 матча на Евро-2020 совершила 17 фолов. На 1-м месте по этому показателю сборная Уэльса – 14 фолов за 2 матча, это наименьшее количество фолов на Евро среди всех команд.
Также 17 фолов у сборной Хорватии.
Завтра Украина проведет последний матч в групповом раунде Евро-2020 – с Австрией.
Видео трансляция матча Украина – Австрия.
Комментарии 0