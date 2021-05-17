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Сборная Украины определилась с ареной, где будет тренироваться во время Евро
Команда будет располагаться в Румынии
17 мая 13:43
Фото: sport.ro
Сборная Украины определилась с ареной, где будет готовится и тренироваться во время Евро-2020.
«Сине-желтые» свои тренировки будет проводить на стадионе «имени Ангела Йорданеску» в пригороде Бухареста – Волунтари. Арена вмещает 4,5 тысячи зрителей.
На чемпионате Европы команда-участник будет иметь возможность провести только одну тренировку на каждой из домашних арен чемпионата. Так как Украина сыграет два матча в Бухаресте, сборной был выбран стадион вблизи столицы Румынии.
Начнет сборная Украины матчем в Амстердаме против Нидерландов.