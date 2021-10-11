Сборная Украины подходит к важнейшему матчу против Боснии без потерь

Петраков не считает таковой отсутствие Малиновского

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И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков в преддверии матча отбора на чемпионат мира-2022 против Боснии и Герцеговины рассказал о кадровой ситуации в команде. Встреча состоится уже 12 октября во Львове.

Готовы ли к игре Соболь и Ярмоленко? Нет ли новых потерь?

У нас все хорошо, потерь нет. Сегодня вечером еще будет тренировка.

После матча с финнами Малиновский заявил, что готов выступать за сборную. Лично Вам он звонил, предлагал ли себя на следующие матчи?

Без комментариев.

За игрой отбора на ЧМ-2022 можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча Украина – Босния и Герцеговина. Начало – в 21:45.