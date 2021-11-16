Сборная Украины U-21 снова пропустила в концовке, ведя в счете, но вырвала победу

«Сине-желтые» показали катастрофическую нереализацию моментов с Сербией

Фото - УАФ

В шестом туре отбора на Евро-2023 молодежная сборная Украины на своем поле переиграла Сербию.

«Сине-желтым» удалось открыть счет уже на девятой минуте. Удвоить преимущество после гола Крыськива мог Бондаренко, но не реализовал пенальти.

Хозяева продолжали создавать моменты один за другим. Несколько убойных шансов не реализовал Вьюнник. Часто соперника выручал Гордич.

Митрович, казалось бы, наказал подопечных Руслана Ротаня за расточительность. Однако Судаков принес победу «сине-желтым».

Франция лидирует в группе H, опережая Украину по дополнительным показателям. У «Ле Бле» также матч в запасе.

Отбор на Евро-2023 (U-21). Группа H, шестой тур

Украина – Сербия 2:1

Голы: Крыськив, 9, Судаков, 81 – Митрович, 78

Украина: Трубин, Сыч, Сирота, Батагов, Вивчаренко, Михайленко, Бондаренко (Алефиренко, 87), Крыськив (Желизко, 71), Судаков (Очеретько, 83), Мудрик, Вьюнник (Кухаревич, 82).

Сербия: Гордич, Эракович, Маркович, Кестич, Шехович, Топич (Милованович, 83), Милосавлевич (Лукич, 46), Станич (Джелек, 67), Пантович (Ступаревич, 46), Стеванович (Митрович, 67), Тедич.

Предупреждения: Крыськив, Кухаревич, Михайленко – Милославлевич, Шехович, Станич, Маркович, Эракович, Джерлек