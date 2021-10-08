Сегодня молодежная сборная Украины сыграет с Францией в отборе на Евро-2023

Начало матча – в 19:30

Фото: УАФ

8 октября молодежная сборная Украины U-21 сыграет против Франции в отборе на Евро-2023.

Сборная Украины возглавляет группу H, не потеряв ни одного очка. У Франции также два матча, но четыре очка.

Это первая игра между этими командами в группе. Встреча состоится во Франции в городе Брест.

В последний раз команды играли между собой в отборе на Евро-2017. Команды обменялись домашними победами (0:2, 1:0).

Начало матча – в 18:30.