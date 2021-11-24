Индзаги: «Интер» не забивает «Шахтеру» в 3 играх кряду»
Сегодня «Шахтер» сыграет против «Интера»
Начало матча – в 19:45
24 ноября 07:45
Фото: Eurosport
«Шахтер» 24 ноября проведет матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».
Это будет второй матч между командами в этом сезоне. В первой игре в Киеве команды расписали безголевую ничью.
Пока «Шахтер» набрал лишь одно очко и идет последним. «Интер» набрал 7 очков и занимает второе место.
Встреча пройдет в Милане. Начало – в 19:45.
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