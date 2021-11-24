Сегодня «Шахтер» сыграет против «Интера»

Начало матча – в 19:45

Фото: Eurosport

«Шахтер» 24 ноября проведет матч 5 тура группового этапа Лиги чемпионов против «Интера».

Это будет второй матч между командами в этом сезоне. В первой игре в Киеве команды расписали безголевую ничью.

Пока «Шахтер» набрал лишь одно очко и идет последним. «Интер» набрал 7 очков и занимает второе место.

Встреча пройдет в Милане. Начало – в 19:45.

Онлайн трансляция «Интер» – «Шахтер».