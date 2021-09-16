Сегодня «Заря» проведет свой первый в истории матч Лиги конференций

Луганчане попытаются сломить сопротивление неуступчивых норвежцев

Фото - ФК Заря

В первом туре группового этапа Лиги конференций «Заря» на выезде сыграет с «Буде-Глимтом». Исторический первый матч турнира в истории луганчан состоится уже сегодня, 16 сентября.

Главный тренер украинской команды Виктор Скрипник взял в Норвегию 21 футболиста. Среди них из-за травмы отсутствует голкипер Никита Шевченко. Кроме того, игру пропустит нападающий Шахаб Захеди.

Из-за повреждений колена хозяева лишились двух форвардов. Речь о Сондре Сорли и Викторе Бонифейсе.

За игрой Лиги конференций можно будет следить на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Буде-Глимт» – «Заря». Начало – в 22:00.