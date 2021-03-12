Секретарь КДК УАФ объяснил, почему «Олимпику» было запрещено играть на стадионе им. Лобановского

Секретарь КДК УАФ Игорь Грищенко высказался в эфире Футбол NEWS о причинах решения о запрете «Олимпику» проводить матчи на стадионе «Динамо» им. В. Лобановского.

Нами было установлено, что во время матча не была должным образом обеспечена невозможность доступа до комнаты судей. Как следствие, причиной этого стало несанкционированное появление в перерыве матча в судейской комнате президента «Олимпика». Также была попытка попасть в судейскую комнату и после матча. Поэтому учитывая эти нарушения и их систематичность, было принято решение оштрафовать «Олимпик» на сумму 500 тысяч гривен.

Также предупредили «Олимпик», что в случае повторения такой ситуации может быть применена санкция в виде снятия очков. КДК запретил играть «Олимпику» на стадионе «Динамо» до конца этого сезона. Что касается проведений на этом стадионе матчей других команд, этот вопрос будет решать комитет по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований УАФ.