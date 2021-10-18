«Селтик – Ференцварош»: прогноз на матч Лиги Европы

Кто наберёт первые очки в группе G?

Прогноз

«Селтик» крайне неудачно начал свой путь в групповом раунде Лиге Европы, уступив дважды подряд. Но если в гостевой перестрелке с «Бетисом» (3:4) шотландцам немного не повезло набрать очки, то в прошлом туре они откровенно сгорели в матче с «Байером» - 0:4. После той неприятной осечки «кельты» смогли реабилитироваться в глазах фанатов и дважды победили в национальном чемпионате, но теперь пора брать очки и в Европе. В противном случае шансов на выход в плей-офф у команды Постекоглу практически не останется.

У «Ференцвароша» абсолютно идентичная ситуация в группе. 2 матча – 2 поражения. Правда, разница голов у венгерской команды всё же чуть скромнее (минус три против минус пяти). Заметно, что после ухода Сергея Реброва игра «фради» стала похуже. Результаты пошли на спад не только в национальной лиге, но и на евроарене, где клуб из Будапешта уступил в пяти играх подряд. А ведь ещё в прошлом году «Ференцварош» выступал в Лиге чемпионов в одной группе с «Барселоной» и «Баварией».

Играть на «Селтик Парке» - не самая приятная вещь в футболе (игроки «Барселоны» не дадут соврать). До недавнего времени у команды Анге Постекоглу вообще была серия из семи домашних побед подряд, все из которых – с разницей в два и более мяча. Сейчас «Селтику» пора начинать новую череду побед. Закономерно, что именно шотландцы в данной паре считаются явными фаворитами. Их победа не станет неожиданностью. Но из-за дырявой обороны хозяев предлагаем заиграть несколько иную ставку - на индивидуальный тотал хозяев больше полтора за 1,68. Матч в целом обещает быть верховым, и голов от «Селтика» стоит ждать в первую очередь.