Камерун стал первым участником плей-офф Кубка африканских наций
Сенегал не смог дожать Гвинею на Кубке Африки
Матч завершился без голов
Фото: Copa Africa
Сенегал в матче 2 тура Кубка Африки в группе сыграл вничью с Гвинеей.
Командам так и не удалось забить в этом матче. Сенегал хоть и владел преимуществом, однако свои считанные моменты в матче не реализовал.
Команды расписали безголевую ничью.
Кубок Африки:
Сенегал – Гвинея 0:0
Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Сисс, Сарр, Куяте, Лум, Тьям (Диалло, 74), Мане, Диа (Лопи, 81).
Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Силла, Силла, Кейта, Диавара (Конате, 78), Мориба (Конте, 66), Сиссе, Гилавоги, Байо.
Комментарии 0