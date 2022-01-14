Сенегал не смог дожать Гвинею на Кубке Африки

Матч завершился без голов

Фото: Copa Africa

Сенегал в матче 2 тура Кубка Африки в группе сыграл вничью с Гвинеей.

Командам так и не удалось забить в этом матче. Сенегал хоть и владел преимуществом, однако свои считанные моменты в матче не реализовал.

Команды расписали безголевую ничью.

Кубок Африки:

Сенегал – Гвинея 0:0

Сенегал: Дьенг, Мбайе, Диалло, Сиссе, Сисс, Сарр, Куяте, Лум, Тьям (Диалло, 74), Мане, Диа (Лопи, 81).

Гвинея: Кейта, Камара, Конте, Соу, Силла, Силла, Кейта, Диавара (Конате, 78), Мориба (Конте, 66), Сиссе, Гилавоги, Байо.