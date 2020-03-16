«Севилья» добыла минимальную победу над «Бетисом» в андалусийском дерби

«Красно-белые» укрепили свои позиции в топ-4

Фото - Севилья

В 27-м туре испанской Примеры «Севилья» дома переиграла «Бетис» в андалусийском дерби.

Первый тайм остался за «красно-белыми». В его середине счет открыл Эн-Несири. Так 45-минутка и завершилась.

Немного острее все же играли гости. Тем не менее, после перерыва «зелено-белым» так и не удалось реализовать собственные моменты.

«Реал» отстал от «Барселоны» на два очка в турнирной таблице. «Атлетико» опережает каталонцев на три пункта, имея матч в запасе.

Примера, 27 тур

«Севилья» – «Бетис» 1:0

Гол: Эн-Несири, 27

«Севилья»: Буну, Диего Карлос, Кунде, Навас, Акунья, Жордан, Гомес (Ракитич, 67), Сусо (Оливер Торрес, 67), Фернандо (Гудель, 79), Окампос (Рекик, 86), Эн-Несири (де Йонг, 86).

«Бетис»: Роблес, Манди, Эмерсон, Миранда (Морено, 78), Руис, Родригес (Вильям Карвалью, 78), Гуардадо (Хуанми, 65), Руибаль (Хоакин, 64), Каналес, Фекир, Иглесиас.

Предупреждения: Окампос, Диего Карлос, Жордан – Каналес, Руибаль, Морено, Хоакин, Вильям Карвалью, Манди