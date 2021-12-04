«Севилья» обыграла «Вильярреал» и приблизилась к «Реалу» в таблице

Гол Окампоса стал единственным

Фото: twitter.com/VillarrealCF

«Севилья» в матче 16 тура Ла Лиги дома обыграла «Вильярреал».

Единственный мяч в матче оформил полузащитник хозяев Окампос. Он забил в начале первого тайма.

«Вильярреал» хоть и имел возможности, но забить не смог. Не помогли команде и замены по ходу второго тайма.

«Севилья» стала второй, опередив «Атлетико», у которого есть игра в запасе.

Ла Лига. 16-й тур:

«Севилья» – «Вильярреал» 1:0

Гол: Окампос, 16

«Севилья»: Буну, Монтьель, Диего Карлос, Кунде, Акунья (Аугустинссон, 63), Ракитич (Дилэйни, 57), Фернандо, Жордан, Гомес (Мунир, 80), Окампос (Оливер Торрес, 80), Рафа Мир.

«Вильярреал»: Рульи, Фойт, Альбиоль, Пау Торрес, Пино (Чуквуэзе, 72), Педраса (Эступиньян, 72), Мойсес Гомес (Жерар Морено, 46), Капу, Парехо, Тригерос (Диа, 62), Пако Алькасер (Альберто Морено, 62).



