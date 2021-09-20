Марлос: «Сложно об этом говорить, но мой контракт с «Шахтером» заканчивается»
«Шахтер» и «Динамо» рассудит Коваленко
Назначены арбитры встречи за Суперкубок Украины
16:43
Фото - ФК Шахтер
Назначены официальные лица матча за Суперкубок Украины между «Шахтером» и «Динамо». Об этом сообщает пресс-служба УАФ.
Главным арбитром встречи станет Андрей Коваленко. На линиях ему помогут Семен Шлончак и Андрей Скрипка.
Четвертым судьей назначен Игорь Пасхал. В качестве арбитра VAR выступит Евгений Арановский.
За игрой Суперкубка Украины можно будет следить 22 сентября на нашем сайте. Онлайн-трансляция матча «Шахтер» – «Динамо». Начало – в 21:00.
Комментарии 0