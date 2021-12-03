«Шахтер» разорвал «Львов» во втором тайме, уступая в счете до перерыва

«Горожане» сумели удивить «горняков» в начале встречи

Фото - ФК Шахтер

В 17-м туре украинской Премьер-лиги «Шахтер» на НСК «Олимпийский» добыл разгромную победу над «Львовом».

Начало матча выдалось более чем удачным для гостей. Счет открыл Эрнест. Далее прогнозируемо фаворит завладел инициативой.

Несколько опасных моментов упустил Тете. Правда, под перерыв бразилец исправился. Он успешно реализовал пенальти.

Упустив преимущество в счете, львовяне потеряли в уверенности и прижались к своим воротам. Этим довольно быстро воспользовался Педриньо, выведя уже свою команду вперед.

А в последнюю треть второго тайма в ворота гостей влетело еще четыре мяча. Отличились Бондаренко, Марлос, Степаненко и Конопля. Доигрывал «Львов» вдесятером после второй желтой Махмутовича.

«Шахтер» вновь оторвался от «Динамо» на три очка в турнирной таблице. Однако главный конкурент «горняков» свой матч тура проведет позже.

УПЛ, 17 тур

«Шахтер» – «Львов» 6:1

Голы: Тете, 45 (пен.), Педриньо, 55, Бондаренко, 77, Марлос, 84 (пен.), Степаненко, 87, Конопля, 90 – Эрнест, 17

«Шахтер»: Трубин, Додо, Марлон, Матвиенко, Корниенко (Соломон, 59), Тете (Марлос, 73), Мудрик, Степаненко, Маркос Антонио (Конопля, 85), Судаков (Сикан, 59), Педриньо (Бондаренко, 73).

«Львов»: Ильющенков, Бусько (Зозуля, 85), Лека, Махмутович, Романчук, Якимец, Политыло, Довгий (Чирьяк, 46), Ньярко (Семенив, 70), Рожерио Шина (Ныч, 58), Ременяк (Грисьо, 58).

Предупреждения: Мудрик, Педриньо – Довгий, Махмутович

Удаление: Махмутович