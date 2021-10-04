«Луческу – Иуда». Фанаты «Шахтера» вывесили оскорбительный баннер в адрес наставника «Динамо»
«Шахтер» ушел в отпуск на 5 дней
«Горняки» проведут следующую тренировку в субботу
Фото: ФК Шахтер
«Шахтер» получил 5-тидневный отпуск после матча 10-го тура УПЛ против «Динамо», сообщает пресс-служба «горняков».
Следующая тренировка «Шахтера» состоится 9-го октября в субботу утром.
Отметим, что в сборную Украины с «Шахтера» вызваны Андрей Пятов, Николай Матвиенко, Сергей Кривцов, Виктор Корниенко, Тарас Степаненко, и Даниил Сикан.
Следующий матч «Шахтер» проведет с «Зарей» в 11-м туре УПЛ 15-го октября.
Комментарии 0