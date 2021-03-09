Экс-тренер «Ювентуса» может возглавить «Шахтер»
«Шахтеру» интересен форвард «Сантоса»
Кайо Жорже 19 лет
Кайо Жорже / Фото: O Globo
Донецкий «Шахтер» заинтересован в форварде «Сантоса» Кайо Жорже.
«Горняки» проявляют интерес к 19-летнему игроку. Тем более, его контракт истекает в конце 2021 года.
У «Шахтера» есть конкуренция со стороны топ-клубов Европы, среди которых «Лион», «Аякс» и другие. На счету Жорже 28 матчей в прошлом сезоне в которых он забил четыре мяча.
Сообщалось, что «Шахтер» может пригласить на пост тренера знаменитого итальянца.
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