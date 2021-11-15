Соперник Далакяна: «Я приехал забрать чемпионский титул из Украины»
Шансы увеличиваются. Тренер Боснии и Герцеговины готов выпустить полурезервный состав на игру с Украиной
Украине нужна лишь победа в матче
15:10
Фото: sport.bh
Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от игры с Украиной в отборе на ЧМ-2022.
«Завтра последняя игра и очень важны несколько вещей. Нам нужно проявить характер, показать желание и волю к победе. Все, что мы демонстрировали в предыдущих матчах за исключением субботнего с Финляндией.
Я сейчас не могу сказать, кто конкретно будет играть, но вполне возможно, что поскольку шансов на выход из группы у нас уже нет, в составе появятся исполнители, которые раньше играли не часто.
После матча с Украиной разберемся, где мы ошиблись и что делать дальше. Главное – завтра сыграть ответственно и проявить желание и характер, которых так не хватало в матче против Финляндии».
Игра состоится 16 ноября.
Онлайн трансляция Босния и Герцеговина – Украина.
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