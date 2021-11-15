Шансы увеличиваются. Тренер Боснии и Герцеговины готов выпустить полурезервный состав на игру с Украиной

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Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев поделился ожиданиями от игры с Украиной в отборе на ЧМ-2022.

Я сейчас не могу сказать, кто конкретно будет играть, но вполне возможно, что поскольку шансов на выход из группы у нас уже нет, в составе появятся исполнители, которые раньше играли не часто.

После матча с Украиной разберемся, где мы ошиблись и что делать дальше. Главное – завтра сыграть ответственно и проявить желание и характер, которых так не хватало в матче против Финляндии».