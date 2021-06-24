Шапаренко: «Луческу звонил нам после каждого матча сборной, и мы разбирали ошибки»

Николай Шапаренко / Фото: УАФ

Хавбек сборной Украины Николай Шапаренко высказался о сборной Швеции. Его слова приводит пресс-служба УАФ.

– Боевая команда, которая проявляет характер, борется на каждом участке и очень сильные индивидуально игроки. Дальше нам уже тренерский штаб подскажет, как против них играть.

- Украина – среди лидеров Евро по потерям мяча на своей половине поля. Как будете решать эту проблему?

– Должны перестроиться и быстрее принимать решения. Наверное, против Австрии было наибольше потерь (на своей половине поля больше всего теряли против Нидерландов – прим.). Они очень сильно прессинговали. Знали это, но почему-то не были готовыми.

Будем исправлять, работать на тренировках, чтобы убрать этот негативный момент.

- Успели восстановиться после группового этапа? Швеция – очень организованная команда. Есть шансы ее дезорганизовать?

– Усталость – это правда. Все видели второй тайм, мало выбегали в атаки. Сейчас уже чувствуем себя хорошо. Готовимся. Еще есть 5-6 дней подготовки, должны набрать кондиции.

- Как вас поздравили с выходом в плей-офф?

– Папа сразу позвонил и поздравил. Друзья из «Динамо» позвонили и поздравили. Да, вошли в историю, но хочется еще дальше ее переписывать. Еще дальше проходить.

- Какие у вас были эмоции, когда Польша сравняла счет?

– Переживали сильно. Не хотелось, чтобы они сравнивали счет. Польша очень хорошо играла. Они заслужили эти забитые мячи. Повезло нам.

- Луческу будет рад или расстроен, что ты присоединишься к «Динамо» позже?

– Думаю, он будет рад, что мы пройдем как можно дальше, играли на таком уровне. Он звонит, после каждого матча на связи. Также разбирает игры, подсказывает наши ошибки.

- Готовы сыграть в необычный футбол против Швеции, чтобы сломать организацию игры соперников?

– Считаю, нужно брать на себя игру и рисковать. Не бояться. Если ошибаться, то уверенно, что не они нас заставили ошибиться, а мы захотели этого сами.

- Общались с Кендзерой после вчерашнего матча?

– Да, ехал на пресс-конференцию, с ним переписывался. Он пожелал нам удачи. А личное не хочется выносить.

- Форсберг и Исак – ключевые игроки Швеции. Что скажете о них?

– Смотрел матч против Испанни, их нападающий очень здорово цеплялся за мячи. Очень хороший дриблинг, высокий. Лидер атаки, считаю.

- Златан не играет на Евро. Это хорошо или нет?

– Конечно, Златан – легенда футбола, хотелось бы сыграть против такой личности. Увидеть вживую, как он двигается, работает на поле. Но с другой стороны хорошо, что его не будет. Это нам где-то на руку.