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Шаран назвал поведение Луческу и Де Дзерби достойным чемпионата области

Экс-тренер «Александрии» считает, что иностранным специалистам позволено больше, чем остальным
Футбол Украинская Премьер-лига
08:27
Шаран назвал поведение Луческу и Де Дзерби достойным чемпионата области
Владимир Шаран / Фото - Александрия

Бывший тренер «Александрии» Владимир Шаран выразил возмущение поведением иностранных специалистов в Украине. В качестве примера были приведены наставники «Динамо» Мирча Луческу и «Шахтера» Роберто Де Дзерби.

Хотел бы обратить внимание на то, как нас, украинских тренеров, угнетают в процессе арбитража. Я, как и мои коллеги Юрий Максимов и Руслан Костышин, такие же эмоциональные люди, как и работающие в нашем футболе иностранные специалисты. Арбитры нам почему-то сразу показывают желтые или красные карточки за любое нарушение – либо ты сказал что-то не так, либо вышел за линию.

А тут люди просто выбегают на футбольное поле, будто это не матч под эгидой УПЛ, а игра первенства области в каком-нибудь селе. Мирча Луческу вышел к центру поля в матче, в котором его «Динамо» сыграло с «Колосом» 2:2. А во вчерашней игре в Полтаве после забитого мяча коуч «Шахтера» Роберто Де Дзерби побежал на футбольное поле метров на двадцать.

Я понимаю, это все эмоции. Но мы, украинские тренеры, в ходе игры бегаем вдоль боковой линии, а не позволяем себе переходить границы таким образом. Иностранцев же, похоже, это не касается.

Они выбегают на поле, но никаких корректив в их адрес нет – ни со стороны четвертого арбитра, ни со стороны главного. Почему так? Это единственный вопрос, который меня взволновал по вчерашнему поединку «Ворскла» – «Шахтер». Неприятно на это смотреть. Имеют место двойные стандарты.

Да, я понимаю, что Луческу – признанный в Европе метр тренерского цеха, но это вовсе не значит, что в упомянутой игре с «Колосом» нужно выходить на середину поля и говорить судье, все, что ты думаешь. Если бы это сделал украинский тренер, то можно не сомневаться: сразу же была бы показана красная карточка. И сейчас я говорю не за себя, имевшего уже три удаления, и не за Максимова и Костышина, у которых их тоже хватало, а о любом отечественном специалисте.

Вот почему, скажите мне, судьи не проявляют одинаковую принципиальность ко всем без исключения? Мы – украинская нация, которая борется за украинцев и стремится к тому, чтобы у нас в стране все было хорошо и мы были в Евросоюзе. А получается нонсенс. Тысячи болельщиков смотрят футбольные матчи с такими эпизодами, как в Полтаве, и не понимают, что происходит. Это вообще из ряда вон выходящее.

Ранее Шаран признался, что вел переговоры с «Минаем».

Источник: UA-Футбол Сергей Стаднюк
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