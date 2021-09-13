Двое лидеров «Динамо» вернулись в общую группу перед матчем с «Бенфикой»
«Шериф» подписал нового защитника перед матчем с «Шахтером»
Матч между командами состоится 15-го сентября
13 сентября 23:25
Стефанос Эвангелу / Фото: Twitter
Греческий защитник Стефанос Эвангелу стал игроком «Шерифа», сообщает пресс-служба клуба из Тирасполя.
Детали контракта неизвестны.
Эвангелу 23 года, он выступал за «Панатинаикос», «Яннину» и «Паниониос». Последним клубом центрбека был польский «Гурник». Также играл за молодежную сборную Греции.
Напомним, «Шахтер» сыграет с «Шерифом» в 1-м туре группового раунда Лиги чемпионов 15-го сентября.
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