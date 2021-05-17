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Шевченко: «После Бахрейна будет четыре выходных, позже к сборной присоединятся легионеры»

Тренер национальной команды – о подготовке к Евро, травмах, Зинченко и Малиновском
Футбол Сборная Украины
17 мая 08:37
Шевченко: «После Бахрейна будет четыре выходных, позже к сборной присоединятся легионеры»
Андрей Шевченко / Фото - Getty Images

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал в эфире программы «Великий футбол» о начале подготовки национальной команды к Евро-2020.

Мы собрались в Харькове с хорошим настроением, разместились в знакомом и любимом нами месте. Приехали все здоровые ребята, кого мы вызвали, кроме легионеров.

Наш первый цикл подготовки продлится до 23 мая, в этот день мы проведем спарринг с Бахрейном, потом будет четыре дня выходных. После этого к нам присоединятся легионеры. И только Александр Зинченко, который будет играть в финале Лиги чемпионов, прибудет позже.

Успели провести тестирование, в понедельник утром будет еще одна проверка. В принципе, наши прогнозы по состоянию игроков подтверждаются, и мы еще раз убедились в том, что правильно сделали, собравшись пораньше. Дисбаланс в готовности футболистов есть, но у нас будет время все поправить.

В первом контрольном матче сыграем после определенной работы, после нагрузок. Планируем использовать как можно больше исполнителей, хотим посмотреть, как они действуют на фоне усталости.

У нас две потери – не успели восстановиться после травм Александр Андриевский и Владимир Шепелев. Ждем информацию по Евгению Коноплянке, который работает в Киеве с тренером «Шахтера» по физической подготовке.

Есть проблема у Виктора Коваленко, почувствовавшего дискомфорт на одной из последних тренировок «Аталанты». Завтра должны быть какие-то новости. В общей группе работает Виталий Миколенко, а у Николая Шапаренко и Артема Беседина небольшие проблемы, микротравмы – они пропустили вечернюю тренировку.

Не растеряет ли Руслан Малиновский свою форму до Евро-2020? Думаю, что не успеет. После окончания клубного сезона он получит несколько дней отдыха, потом приедет в сборную, а уже через две недели начнется чемпионат Европы. Руслан на очень хорошем уровне проводит концовку сезона, осенью ему мешала травма.

Сейчас у него хорошие отзывы в Италии – от специалистов и от СМИ. Я думаю, что это отличный знак для всего украинского футбола, важно, чтобы наши игроки выступали на таком уровне. Не знаю, будет ли удерживать Малиновского «Аталанта» (скорее всего, нет), но у него появится хороший шанс показать себя еще и на форуме в составе сборной. Это будет хорошая витрина.

Премиальные за предстоящий турнир? Этот вопрос еще не обсуждался. Когда соберется вся команда, приедут легионеры, с нами встретится президент УАФ Андрей Павелко и все объявит.

Ранее Шевченко назвал задачу сборной Украины на Евро-2020.
Сергей Стаднюк
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Теги

Андрей Шевченко Александр Зинченко Руслан Малиновский Александр Андриевский Владимир Шепелев Евгений Коноплянка

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