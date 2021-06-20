Шевченко рассказал, кто может заметить травмированного Зубкова с Австрией
Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» рассказал о подготовке к матчу заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Также специалист прокомментировал кадровую ситуацию перед поединком.
Вчера мы провели хорошую тренировку. Все нормально, травм нет. Все ребята находятся в хорошем настроении. Вчера не было тренировки. Утром все игроки пришли в зал и позанимались. Потом был отдых. У них было восстановление с пяти часов. Сауна, бассейн, массажи. Также, мы провели теоретическое занятие.
Полноценный день, просто не было тренировки. Все идет по плану, но мы прекрасно понимаем, что такой насыщенный турнир, столько игр.
У Зубкова та же ситуация, что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе.
Малиновский слева – один из вариантов, который мы можем использовать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы ждем наших болельщиков в Бухаресте. Спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что вы в понедельник приедете еще раз и поддержите команду.
Игру Евро-2020 можно будет посмотреть 21 июня на нашем сайте. Видеотрансляция матча Украина – Австрия онлайн. Также на XSPORT.ua будет доступна текстовая трансляция встречи. Начало – в 19:00.
Комментарии 0