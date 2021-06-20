Шевченко рассказал, кто может заметить травмированного Зубкова с Австрией

Андрей Шевченко / Фото - УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» рассказал о подготовке к матчу заключительного тура группового этапа Евро-2020 против Австрии. Также специалист прокомментировал кадровую ситуацию перед поединком.

Полноценный день, просто не было тренировки. Все идет по плану, но мы прекрасно понимаем, что такой насыщенный турнир, столько игр.

У Зубкова та же ситуация, что и была. Он восстанавливается. Мы не можем форсировать темп его восстановления. С ним работают хорошие физиотерапевты. В этой игре мы на него не рассчитываем. У Попова есть небольшая проблема. Я думаю, завтра он будет в общей группе.

Малиновский слева – один из вариантов, который мы можем использовать. Мы знаем, что будет очень напряженная и тяжелая игра. Ни одна, ни другая команда не будет играть на ничью. Мы ждем наших болельщиков в Бухаресте. Спасибо за такую прекрасную поддержку. Надеемся, что вы в понедельник приедете еще раз и поддержите команду.