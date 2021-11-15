Стало известно, сколько украинских фанатов будет присутствовать на выездном матче с Боснией
Шевченко: «Сборная Украины – команда моей жизни. Мы готовы к Боснии и психологически, и физически»
Главный тренер «Дженоа» пожелал удачи своим бывшим подопечным
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН
Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» пожелал сборной Украины удачи в матче с Боснией и Герцеговиной в отборочном раунде чемпионата мира-2022.
«Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но я смотрел отзывы, посмотрел все данные которые есть. Команда готова психологически, физически, поэтому желаю главному тренеру, штабу и команде удачи. Я буду всегда поддерживать вас, и буду всегда с вами. Сборная Украины – команда моей жизни».
Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.
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