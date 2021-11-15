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Шевченко: «Сборная Украины – команда моей жизни. Мы готовы к Боснии и психологически, и физически»

Главный тренер «Дженоа» пожелал удачи своим бывшим подопечным
Футбол Чемпионат мира по футболу
11:47
Шевченко: «Сборная Украины – команда моей жизни. Мы готовы к Боснии и психологически, и физически»
Андрей Шевченко / Фото: УНИАН

Главный тренер «Дженоа» Андрей Шевченко в эфире программы «Великий футбол» пожелал сборной Украины удачи в матче с Боснией и Герцеговиной в отборочном раунде чемпионата мира-2022.

«Команда готова. Я не смотрел игру с Болгарией, но я смотрел отзывы, посмотрел все данные которые есть. Команда готова психологически, физически, поэтому желаю главному тренеру, штабу и команде удачи. Я буду всегда поддерживать вас, и буду всегда с вами. Сборная Украины – команда моей жизни».

Матч Босния и Герцеговина – Украина состоится 16 ноября, начало – в 21:45.

Онлайн трансляция матча Босния и Герцеговина – Украина.

Петр Приходько
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Теги

Андрей Шевченко сборная Боснии и Герцеговины (футбол)

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