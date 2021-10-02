Дешам: «Гризманн счастлив вернуться в «Атлетико»
Симеоне: «Все тренеры уважают Кумана»
«Атлетико» сыграет с «Барселоной» в Ла Лиге
2 октября 11:53
Фото: Marca
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением Marca о матче с «Барселоной» и о Рональде Кумане.
«Я не обращаю внимания на слухи. Куман не раз демонстрировал характер, и я ему желаю всего самого лучшего. Я понимаю, что он находится в некомфортной ситуации. Все тренеры уважают Кумана, и я всегда буду его уважать».
Куман может быть уволен сразу же после матча.
Игра состоится 2 октября в 22:00.
Комментарии 0